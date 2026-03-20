Belgee начала продажи в России удешевленного кроссовера X50+

Новинка предложена в трех версиях: «Актив», «Стиль» и «Престиж». Цены стартуют с 2,32 млн рублей за базовую версию, что на 160 тыс. рублей дешевле, чем базовая версия стандартного Belgee X50. В средней комплектации «Стиль» машина стоит 2,5 млн рублей, в максимальной «Престиж» — 2,68 млн рублей.

За эти деньги покупатель получает переднеприводный автомобиль с хорошо знакомым 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. В базовой версии есть светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые колеса, обогревы зеркал, зоны покоя дворников, форсунок омывателя, руля и обоих рядов сидений. В наличии также климат-контроль, круиз-контроль, парктроники с камерой и восемь подушек безопасности.

В версии «Стиль» к оснащению добавляются 18-дюймовые диски, бесключевой доступ и 14,6-дюймовый экран мультимедиа. В версии «Престиж» есть панорамная крыша с люком, электрорегулировка кресла водителя, электропривод багажника, беспроводная зарядка и набор электронных ассистентов водителя второго уровня, включая функции удержания машины в полосе и распознавания пешеходов. Внешне X50+ можно опознать по оригинальной решетке радиатора с крупными ламелями и серебристыми акцентами. Автомобили производятся на заводе «Белджи» в Минской области, который после модернизации 2025 года ориентирован на выпуск 120 тысяч машин в год.

