Две новые модели Alpina появятся после перехода легендарного бренда под крыло BMW

Пост подтвердил, что на новом этапе бренд Alpina стартует с тех же моделей, которые и раньше находились на вершине независимого бренда Alpina. Учитывая, что и седан 7 Series, и кроссовер X7 ждет масштабное обновление во второй половине года, с внедрением фирменного стиля Neue Klasse, первые Alpina от самой BMW появятся после него.

Относительно силовых агрегатов, которые будут применяться для новых Alpina, Пост дал понять, что в BMW настроены технологически нейтрально: «Мы открыты для разных технологий», — ответил он на вопрос о наборе силовых агрегатов — с учетом того, что BMW 7 Series может быть и бензиновой, и электрической.

Кроме того, в BMW намерены развести в разные сегменты автомобили линеек M и Alpina. Первые будут олицетворять спорт и максимальную производительность, вторые — займут нишу скорости, комфорта и роскоши.

В случае с BMW Alpina основной акцент автопроизводитель сделает на эксклюзивные материалы, качество отделки и индивидуальный подход. Эти автомобили будут позиционироваться между BMW и автомобилями Rolls-Royce, чтобы привлечь клиентов, которые могли бы посмотреть в сторону Bentley и Mercedes-Maybach.

Ранее Volkswagen Jetta начали вспыхивать на ходу.