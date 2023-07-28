Белорусская BelGee начнет продавать в России соперника Lada Vesta и Kia Rio

Над названиями новых моделей BelGee пока раздумывает. Возможно, по аналогии с X50 (он же Geely Coolray) более крупный Atlas Pro получит индекс X70 или X90.

Покупка лицензий дает белорусскому заводу право активно углублять локализацию, внедряя больше отечественных деталей. К примеру, мультимедийные системы можно оснащать чипами местных операторов связи, добавлять «теплые» опции и другое дополнительное оборудование. При этом за всеми новшествами будет следить китайская сторона, чтобы не допустить падения качества.