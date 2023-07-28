Белорусская BelGee начнет продавать в России соперника Lada Vesta и Kia Rio

Белорусская BelGee начнет продавать в России соперника Lada Vesta и Kia RioПока в ее гамме только один автомобиль, который уже готовят к выходу на российский рынок
Марка BelGee привезет в Россию дешевый седан. Молодая белорусская марка уже начала выпускать Geely Coolray под собственными шильдиками, а в следующем году их примерят еще две машины китайского бренда — кроссовер Atlas Pro и бюджетный седан Emgrand 7. Об этом рассказал заявил изданию AV.by генеральный директор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский, отметив, что все модели доберутся до России.
Над названиями новых моделей BelGee пока раздумывает. Возможно, по аналогии с X50 (он же Geely Coolray) более крупный Atlas Pro получит индекс X70 или X90.
Покупка лицензий дает белорусскому заводу право активно углублять локализацию, внедряя больше отечественных деталей. К примеру, мультимедийные системы можно оснащать чипами местных операторов связи, добавлять «теплые» опции и другое дополнительное оборудование. При этом за всеми новшествами будет следить китайская сторона, чтобы не допустить падения качества.
Сейчас дистрибуцией машин на российском рынке занимается сама Geely, однако «БелДжи» ищет партнера, который возьмет на себя продвижение продукции завода уже под новыми шильдиками. По прогнозу Свидерского, вопрос решится в течение трех месяцев. Но это не значит, что официальные Geely из России исчезнут — автомобили будут продавать параллельно.
Что касается Geely Emgrand 7, то это крупный седан, превосходящий Lada Vesta по длине на 23 сантиметра. В движение его приводит 1,5-литровый атмосферный двигатель на 114 сил, с которым сочетаются пятиступенчатая «механика» или вариатор. Пока он доступен только на белорусском рынке, где появился в конце прошлого года. Цена — от 49 200 белорусских рублей или 1 380 000 российских.