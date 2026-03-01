Стало известно, какие авто подорожали в России

«В первой половине месяца (с 1 по 15 февраля) компания Livan повысила цены на весь модельный ряд на 200 тысяч рублей, что составляет от 9,3% до 12,0%. Jetour поднял цены на кроссовер T2 2024 и 2025 годов выпуска в комплектациях Expedition и Discovery на 100 тысяч (плюс 2,2 — 2,4%)», — говорится в публикации.

Во второй половине февраля премиальный бренд Hongqi скорректировал цены на шесть из восьми моделей. Без изменений остались седан H9 и электрокроссовер E-HS9. Лифтбек H6 и кроссоверы HS3, HS5 и HS7 прибавили в стоимости по 60 тысяч рублей. Седан Н5 подорожал на 120−300 тысяч, а минивэн HQ9 — на 250−300 тысяч. Кроме того, на 20 тысяч рублей (+0,7%) выросли в цене полноприводные версии кроссовера Belgee X70.

При этом две модели, напротив, стали доступнее. Кроссовер Jaecoo J8 2024 и 2025 годов выпуска потерял в цене 200 тысяч рублей (от 3,7% до 4,7%), а пикап Ambertruck Work подешевел на 9 тысяч рублей (-0,4%).

