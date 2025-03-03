В России подешевели два кроссовера из Беларуси

В России подешевели кроссоверы Belgee X50 и X70. Оба стали доступнее за счет снижения минимальных цен и добавления «прямой скидки», которая у прошлогодних машин выросла, а у моделей 2025 года выпуска только появилась. Об этом пишет сайт «Автоновости дня».

Без учета спецпредложений Belgee X50 и X70 стоят одинаково. Их минимальная стоимость в начальной версии Active снизилась на символические 200 рублей, но для X50 2024 года выпуска «прямая скидка» отныне составляет 230 тысяч рублей, а для X70 — 250 тысяч. При покупке автомобилей 2025 года «специальная выгода» позволяет сэкономить 50 тысяч.