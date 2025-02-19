Belgee объявила скидки на «прошлогодние» кроссоверы

Belgee 2025 года выпуска в «базе» оценивается в 2 480 190 рублей, а в топовой комплектации Prestige — в 2 690 190 рублей. Сдача автомобиля в трейд-ин позволит сэкономить 200 тысяч.

На «прошлогодний» X50 предлагают скидку 180 000 рублей, а суммарная выгода по всем акциям составит 380 тысяч. То есть стартовая стоимость кроссовера 2024 года может опуститься до 2 100 190 рублей.