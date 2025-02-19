Belgee объявила скидки на «прошлогодние» кроссоверы

Belgee объявила скидки на «прошлогодние» кроссоверыМарка предлагает дисконт на модели X50 и X70
Belgee 2025 года выпуска в «базе» оценивается в 2 480 190 рублей, а в топовой комплектации Prestige — в 2 690 190 рублей. Сдача автомобиля в трейд-ин позволит сэкономить 200 тысяч.
На «прошлогодний» X50 предлагают скидку 180 000 рублей, а суммарная выгода по всем акциям составит 380 тысяч. То есть стартовая стоимость кроссовера 2024 года может опуститься до 2 100 190 рублей.
Семейный кроссовер Belgee X70 с передним приводом, выпущенный в нынешнем году, предлагают за 2 826 190 рублей минимум. Цена полноприводного варианта — 3 121 190 рублей. На обе версии также можно получить скидку в 200 000, сдав старый автомобиль в трейд-ин.
Дисконт на X70 2024 года выпуска — 200 000 рублей, а трейд-ин позволит сэкономить еще до 400 000. Так, финальная цена может составить 2 426 190 и 2 721 190 рублей за передне- и полноприводный кроссовер соответственно.
Тем временем в Белоруссии готовятся запустить производство электрического кроссовера Belgee. EX50, «батарейный» SUV на базе Geely Coolray, поставят на конвейер завода «БелДжи» под Минском в начале 2026 года.