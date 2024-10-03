Belgee S50 быть: стало известно, когда Geely Emgrand сменит название

В Беларуси же, помимо бензинового варианта, планируется выпускать и битопливную модификацию седана — прототип такого автомобиля показали ранее этой осенью. Emgrand CNG (по всей видимости, в дальнейшем его переименуют в S50 CNG) — это проект тольяттинской ГК «АТС», а именно ее белорусской «дочки» «АТС — Белавто». Новинка разрабатывается совместно с «Трансгаз Беларусь», «Газпромом» и рядом технологических партнеров.

Появление седана с газобаллоным оборудованием ожидается ближе к концу этого года.