Как в России будут продавать автомобили Belgee: новые подробности

В пресс-службе Belgee уточнили, что запуск модели X70 на российском рынке запланирован на вторую половину лета. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом, и с мягкогибридной установкой на базе 1,5-литрового турбомотора. В зависимости от модификации коробка передач будет шестиступенчатой автоматической либо семидиапазонной роботизированной. Цены и комплектации для России объявят ближе к старту продаж. Дистрибьютор «Слава Моторс» со своей стороны обещает обеспечить наличие запчастей и расходных материалов, необходимых для своевременного сервисного обслуживания.