Как в России будут продавать автомобили Belgee: новые подробности

Как в России будут продавать автомобили Belgee: новые подробностиУ китайско-белорусского бренда появится собственная дилерская сеть, отдельная от Geely
В пресс-службе Belgee уточнили, что запуск модели X70 на российском рынке запланирован на вторую половину лета. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом, и с мягкогибридной установкой на базе 1,5-литрового турбомотора. В зависимости от модификации коробка передач будет шестиступенчатой автоматической либо семидиапазонной роботизированной. Цены и комплектации для России объявят ближе к старту продаж. Дистрибьютор «Слава Моторс» со своей стороны обещает обеспечить наличие запчастей и расходных материалов, необходимых для своевременного сервисного обслуживания.
В Беларуси продажи X70 уже стартовали: на местном рынке версия с автоматом стоит 77 640 белорусских рублей, а самый дорогой полноприводный кроссовер в топовой модификации — 92 040. В пересчете на российские рубли это 2,1−2,5 миллиона. Для сравнения: цены на оригинальный Geely Atlas Pro в России варьируются от 2,76 до 3,4 миллиона рублей без учета скидок.
Что касается X50, то он набирает популярность. По итогам апреля кроссоверу впервые удалось войти в топ-10 самых продаваемых моделей на российском рынке (по данным «Автостата»). Причем он занял предпоследнее, девятое место, обогнав оригинальный Geely Coolray — дилеры реализовали 3005 экземпляров X50 против 2130 Кулреев.
Единственное внешнее отличие Belgee X50 от Geely Coolray — логотипы с выведенными по центру литерами B и G и шильдик X50, который позаимствовали у Proton X50 — под этим названием Geely Coolray продается в Малайзии. Под капотом у кроссовера 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, который работает в тандеме с семиступенчатым роботом, а привод только передний. Актуальные на начало лета цены в России — от 2 290 990 до 2 500 990 рублей.