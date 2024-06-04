Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 04 июня 2024, 11:21
1 мин.

Как в России будут продавать автомобили Belgee: новые подробности

У китайско-белорусского бренда появится собственная дилерская сеть, отдельная от Geely
Теперь официально: китайско-белорусская марка Belgee запущена в России. Да, формально кроссоверы Belgee X50 продаются на нашем рынке аж с осени прошлого года «под крылом» Geely. Однако теперь Belgee получит собственную дилерскую сеть, которую запустят 1 июля, а эксклюзивным дистрибьютором бренда в России станет компания «Слава Моторс». Расширится и модельная линейка: к кроссоверу X50, который представляет собой дорестайлинговый Geely Coolray, присоединится X70 — он же хорошо знакомый россиянам Geely Atlas Pro. Производство автомобилей Belgee организовано на одноименном заводе в Республике Беларусь.
Belgee X50
Belgee X50
© Belgee
Лиза Будрина

В пресс-службе Belgee уточнили, что запуск модели X70 на российском рынке запланирован на вторую половину лета. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом, и с мягкогибридной установкой на базе 1,5-литрового турбомотора. В зависимости от модификации коробка передач будет шестиступенчатой автоматической либо семидиапазонной роботизированной. Цены и комплектации для России объявят ближе к старту продаж. Дистрибьютор «Слава Моторс» со своей стороны обещает обеспечить наличие запчастей и расходных материалов, необходимых для своевременного сервисного обслуживания.

Belgee X70 для белорусского рынка

Belgee X70 для белорусского рынка

© Belgee

В Беларуси продажи X70 уже стартовали: на местном рынке версия с автоматом стоит 77 640 белорусских рублей, а самый дорогой полноприводный кроссовер в топовой модификации — 92 040. В пересчете на российские рубли это 2,1−2,5 миллиона. Для сравнения: цены на оригинальный Geely Atlas Pro в России варьируются от 2,76 до 3,4 миллиона рублей без учета скидок.

Читайте на тему:

Что касается X50, то он набирает популярность. По итогам апреля кроссоверу впервые удалось войти в топ-10 самых продаваемых моделей на российском рынке (по данным «Автостата»). Причем он занял предпоследнее, девятое место, обогнав оригинальный Geely Coolray — дилеры реализовали 3005 экземпляров X50 против 2130 Кулреев.

Единственное внешнее отличие Belgee X50 от Geely Coolray — логотипы с выведенными по центру литерами B и G и шильдик X50, который позаимствовали у Proton X50 — под этим названием Geely Coolray продается в Малайзии. Под капотом у кроссовера 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, который работает в тандеме с семиступенчатым роботом, а привод только передний. Актуальные на начало лета цены в России — от 2 290 990 до 2 500 990 рублей.

Источник:пресс-служба Belgee
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Belgee
#Geely
#Новинки
#Кроссоверы
#X50
#X70