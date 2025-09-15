В Белоруссии обновился кроссовер Belgee X70

Бренд урезал число комплектаций и поднял цену

Belgee запустила продажи рестайлингового X70. Но пока не в России. Кроссовер с индексом X70 (он же Geely Atlas Pro) белорусской сборки пережил обновление: у него слегка изменился внешний вид, расширился функционал мультимедийной системы, сократилось число комплектаций и выросла цена. Дореформенный X70 можно было купить в Белоруссии за 72 900 местных рублей (1,8 миллиона российских), а теперь минимальна стоимость — 77 900 рублей (1,9 миллиона).