Появились подробности о новой модели Belgee

Белорусский завод «Белджи» запустил производство кроссовера X70

Набирающий популярность в России бренд Belgee запустил вторую модель. Белорусско-китайская марка Belgee, которая до недавнего времени была представлена единственным кроссовером X50 (он же дорестайлинговый Geely Coolray), запустила производство еще одного кроссовера — X70. Как нетрудно догадаться, это хорошо знакомый россиянам Geely Atlas Pro, который завод «Белджи» теперь выпускает под новым названием, Belgee X70. Как пишет белорусский портал AV. by, новинка встала на конвейер 24 мая, но официально объявили об этом только вчера.