Появились подробности о новой модели Belgee

Появились подробности о новой модели BelgeeБелорусский завод «Белджи» запустил производство кроссовера X70
Belgee набирает популярность в России: так, по итогам апреля кроссоверу X50 впервые удалось войти в топ-10 самых продаваемых моделей на российском рынке (статистика «Автостата»). Причем он занял предпоследнее, девятое место, обогнав оригинальный Geely Coolray — дилеры реализовали 3005 экземпляров X50 против 2130 Кулреев.
Что же касается «старшего» кроссовера с индексом X70, то он, как и оригинальный Geely Atlas Pro, оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил в связке с семиступенчатым «роботом» либо шестидиапазонным автоматом, а привод может быть передним или полным. Кроме того, X70 производится и в модификации с 48-вольтовой «мягкогибридной» системой 48V EMS.
Belgee X70 положены шесть подушек безопасности, 18-дюймовые колесные диски, передние и задние парктроники, камеры кругового обзора, системы предупреждения о выходе и занимаемой полосы и удержания в полосе, функция распознавания дорожных знаков и другое.
По информации AV. by, смена названия с Geely Atlas Pro на Belgee X70 не отразится на стоимости модели на белорусском рынке. Атлас Про на сегодняшний день можно купить в соседней стране по цене от 77 640 до 85 560 белорусских рублей. В России модель стоит от 2 763 990 до 3 393 990 рублей.