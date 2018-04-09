Считается, что всего было выпущено два, максимум три таких автомобиля

Пульс

В бельгийском гараже нашли один из самых редких «Ягуаров»

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9 апреля 2018

Специалисты аукционного дома Bonhams нашли в гараже умершего бельгийского коллекционера классических автомобилей уникальный Jaguar XK140 с кузовом работы Джованни Микелотти. Считается, что всего было выпущено два, максимум три таких автомобиля. Среди найденных в том же гараже машин также числятся Ferrari 308 GT4, Jaguar E-type Series I и одна из моделей Wolseley, пишет AutoClassics.

Найденный Jaguar XK140 — это автомобиль с номер шасси «S 814 286». Изначально купе было окрашено в кремовый цвет, имело жесткую крышу и отделанный двумя оттенками голубого салон. В 1957 году автомобиль попал в аварию, после которой ему потребовалась полная замена кузова.

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Согласно историческим записям, машина получила новый кузов в 1960 или 1961 году. Помимо этого, ее оснастили головкой блока цилиндров и боковым выхлопом от гоночного Jaguar С-Type.

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Позднее двухдверка оказалась у британского продавца классических автомобилей Стивена Лэнгтона, который продал ее коллекционеру уникальных «Ягуаров» Роланду Урбану. Последний владелец — бельгийский коллекционер мистер Шепенс — приобрел купе в 1999 году. Он планировал восстановить автомобиль, но скончался перед тем, как машину начали готовить к покраске.

Jaguar выставят на аукционе в Монако 13 мая текущего года. За него планируют выручить от 10 до 20 тысяч евро (740 тысяч — 1,5 миллиона рублей).

Ранее в одном из подземных гаражей Манхэттена владельцы компании LBI Limited, специализирующейся на продаже коллекционных автомобилей, нашли раритетные машины, простоявшие там около 40 лет. Самой уникальной находкой стал Delahaye Cabriolet 1948 года с существующим в единственном экземпляре кузове от Vesters & Neirinck.

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