Среди найденных машин есть Delahaye Cabriolet 1938 года с уникальным кузовом

Пульс

На нью-йоркской парковке нашли редкие машины, простоявшие там 40 лет

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14 марта 2018

Владельцы компании LBI Limited, специализирующейся на продаже коллекционных автомобилей, нашли в одном из подземных гаражей Манхэттена раритетные машины, простоявшие там около 40 лет. Владелец оставил их в надежде, что когда-нибудь сможет заняться восстановлением, но так и не сделал этого.

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Какую машину надо купить сейчас, запереть в гараже и обогатиться. Через несколько лет

В список обнаруженных машин вошел Packard образца 1937 года в кузове производства Silver-Knightstown Body Company. Предположительно, раньше автомобиль использовался в качестве катафалка или машины скорой помощи.

Вторым стал Rolls-Royce с кузовом работы Franay, ранее принадлежавший британскому политику Филиппу Сассуну и выставлявшийся на Парижском автосалоне в 1937 году.

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1937 Rolls-Royce

1937 Rolls-Royce

1937 Rolls-Royce

1937 Rolls-Royce

1937 Rolls-Royce

1937 Rolls-Royce

1937 Rolls-Royce

1937 Rolls-Royce

Третьей и самой уникальной находкой стал Delahaye Cabriolet 1948 года. На шасси этой редкой послевоенной модели установлен существующий в единственном экземпляре кузов от Vesters & Neirinck. Автомобиль был участником Брюссельского моторшоу 1948 года, а также является победителем Конкурса элегантности во французском Виши.

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1948 Delahaye Cabriolet

1948 Delahaye Cabriolet

1948 Delahaye Cabriolet

1948 Delahaye Cabriolet

1948 Delahaye Cabriolet

1948 Delahaye Cabriolet

В конце января текущего года ведущие передачи The Barn Find Hunter обнаружили в старом гараже два классических спорткара 1960 годов: Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427. Машины простояли нетронутыми практически 30 лет, пока собственник гаража не получил уведомление о его сносе. На прошедших в феврале торгах аукционного дома Gooding & Company автомобили были проданы за 4,59 миллиона долларов (261,7 миллиона рублей).

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Фото: lbilimited.com
Теги:
Rolls-Royce
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