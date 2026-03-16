Опубликовано 16 марта 2026, 14:16
Белорусский «Луч» разработал для таксистов специальные часы

В Белоруссии выпустили спецсерию наручных часов для водителей такси. Минский часовой завод «Луч» изготовил хронометр по заказу крупного агрегатора такси, который отмечает 10-летие работы на рынке соседней страны. Каждый из 40 выпущенных экземпляров имеет уникальный номер. Часы раздадут водителям, которые поддерживают партнёрство дольше других.
© Минский часовой завод «Луч»
Алексей Кованов
Белорусские часы «Луч» производятся больше 70 лет - с середины 1950-х годов XX века. За несколько десятилетий было разработано более 1700 уникальных моделей и несколько собственных механизмов.

Что касается новинки, то она имеет металлический корпус чёрного матового цвета, кожаный ремешок, а также ярко-жёлтые (в фирменном оттенке заказчика) секундную стрелку и 12-часовую отметку.

