Белорусским дилерам запретили обслуживать «серые» Geely

«Китайские коллеги запретили обслуживать автомобили, которые куплены не у [официального дилера]», — приводит цитату сотрудника дилерского центра издание ABW.

Таким образом Geely защищает официальный рынок продаж, а также страхуется от неправильного подбора запчастей по VIN-номеру: были случаи, когда детали не подходили.

Как отмечают журналисты, в их распоряжении есть несколько подобных обращений от владельцев «серых» машин, которым теперь придётся пользоваться услугами независимых СТО.