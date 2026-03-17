Опубликовано 17 марта 2026, 11:48
Представлен новый Geely: у него полный привод, низкая цена и габариты Camry

В Китае прошла презентация гибридного седана Geely Galaxy Starshine 7. Полноприводная новинка займёт промежуточное положение между моделями Starshine 6 и Starshine 8. По прогнозам аналитиков, стоимость автомобиля составит от 100 до 150 тыс. юаней — это 1,2−1,8 млн рублей. По своим габаритам (длина — 4958, ширина — 1915, высота — 1505 мм) машина превосходит Toyota Camry актуального поколения.
Geely Galaxy Starshine 7
© Geely
Алексей Кованов
Объявлено, что Geely Galaxy Starshine 7 разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды, а расход топлива, учитывая наличие гибридной силовой установки, составляет порядка 2 литров на 100 км.

Известно, что роль генератора выполнит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с., а вот отдача электрических моторов станет известна позднее.

В качестве элементов питания заявлены литий-железо-фосфатных батареи ёмкостью 19 и 28 кВт⋅ч, с которыми запас хода на электротяге составляет от 115 до 165 км по циклу CLTC.

В топовых версиях будет установлена продвинутая система помощи водителю G-Pilot H3, которая включает 11 камер, 3 радара миллиметрового диапазона и мощный процессор.

Читайте на тему:

Ранее Geely показала внедорожник Galaxy Cruiser, который составит конкуренцию Land Rover Defender. Ожидается, что официальная премьера новинки на домашнем рынке состоится до конца 2026 года.