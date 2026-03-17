Представлен новый Geely: у него полный привод, низкая цена и габариты Camry

Объявлено, что Geely Galaxy Starshine 7 разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды, а расход топлива, учитывая наличие гибридной силовой установки, составляет порядка 2 литров на 100 км.

Известно, что роль генератора выполнит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с., а вот отдача электрических моторов станет известна позднее.

В качестве элементов питания заявлены литий-железо-фосфатных батареи ёмкостью 19 и 28 кВт⋅ч, с которыми запас хода на электротяге составляет от 115 до 165 км по циклу CLTC.

В топовых версиях будет установлена продвинутая система помощи водителю G-Pilot H3, которая включает 11 камер, 3 радара миллиметрового диапазона и мощный процессор.