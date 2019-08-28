Bentley Bentayga защитили от взрывов и пуль

Силовую установку решили оставить без изменений — под капотом бронированной «Бентайги» стоит шестилитровый W12 мощностью 600 лошадиных сил. Канадский производитель бронемобилей не раскрывает информацию о том, сколько весит защищенная версия, но, скорее всего, речь идет о прибавке минимум в тонну. Стоит такой автомобиль 500 000 долларов — примерно в два раза дороже обычного внедорожника в средней комплектации.

Накануне бронированную версию своего внедорожника представила компания BMW — кроссовер X5 оснастили системой защиты такого же, шестого класса. Сегодня баварский производитель опубликовал фотографии новинки после того, как в нее выстрелили порядка 300 раз, чтобы доказать надежность брони.