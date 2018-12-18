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18:05

Гонка Bentley Bentayga против Rolls-Royce Cullinan: кто кого?

«Роллс-Ройс» оснащен мотором V12, «Бентли» — твин-турбо «восьмеркой»

На канале Carfection опубликовано видео с дрэг-заездом Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga. «Роллс-Ройс» оснащен мотором V12, «Бентли» — твин-турбо «восьмеркой».

Первая вседорожная модель Rolls-Royce оснащается 6,75-литровым мотором V12 мощностью 571 сила (850 Нм) и восьмидиапазонным «автоматом». С места до «сотни» Cullinan разгоняется за 5,5 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час (с ограничителем).

Видео: Carfection

Представленный в ролике Bentley Bentayga укомплектован 4,0-литровым твин-турбо V8 , выдающим 550 сил и 770 Нм момента. До 100 километров в час кроссовер способен разгонять за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 290 километров в час.

В России Bentayga с V8 обойдется минимум в 11,9 миллиона рублей, Cullinan — в 25 миллионов.

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