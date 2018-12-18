Гонка Bentley Bentayga против Rolls-Royce Cullinan: кто кого?

Первая вседорожная модель Rolls-Royce оснащается 6,75-литровым мотором V12 мощностью 571 сила (850 Нм) и восьмидиапазонным «автоматом». С места до «сотни» Cullinan разгоняется за 5,5 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час (с ограничителем).
Видео: Carfection
Представленный в ролике Bentley Bentayga укомплектован 4,0-литровым твин-турбо V8 , выдающим 550 сил и 770 Нм момента. До 100 километров в час кроссовер способен разгонять за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 290 километров в час.
В России Bentayga с V8 обойдется минимум в 11,9 миллиона рублей, Cullinan — в 25 миллионов.