В России отзывают протекающие Bentley Bentayga

Проблема кроется в быстроразъёмной муфте топливопровода в моторном отсеке, которая может подвергаться воздействию температуры, превышающей конструктивно допустимую. Из-за этого материал муфты рискует размягчиться, в результате чего возникнет утечка топлива. В рамках отзывной кампании на автомобилях бесплатно заменят проблемную деталь и, при необходимости, обновят программное обеспечение управления вентилятором радиатора.

Для Bentayga это не первый отзыв за август. Так, в начале месяца ремонт потребовался 19 автомобилям, проданным в стране с 2018 по 2020 год. В качестве причины тогда указали крепление ремня третьего ряда сидений, которое может не выдержать расчётной нагрузки. Это грозило тем, что в случае ДТП проушины ремней могут отсоединяться.