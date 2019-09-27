Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:33

В России отправят на ремонт новые Bentley Continental

Всего под отзыв попали 37 машин

В России отзывают 37 купе Bentley Continental GT. У роскошных двухдверок обнаружили проблемы с оборудованием для экстренных вызовов.

Под сервисную кампанию попали автомобили, которые были реализованы за текущий 2019 год. У неисправных купе оборудование для экстренных вызовов не полностью соответствует спецификации изготовителя.

Владельцев неисправных автомобилей уведомят о необходимости приехать на ремонт по телефону или почте. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли купе под отзыв, сверившись со списком VIN–номеров.

На всех дефектных Continental GT заменят модули диагностического интерфейса шин данных.

В середине июля производитель уже отзывал «Континентали», тогда под отзыв попали 145 экземпляров в кузове кабриолет. Проблема заключалась в том, что блок переключателей центральной консоли мог выйти из строя из-за разрядки аккумулятора.