В России отправят на ремонт новые Bentley Continental

Под сервисную кампанию попали автомобили, которые были реализованы за текущий 2019 год. У неисправных купе оборудование для экстренных вызовов не полностью соответствует спецификации изготовителя.

Владельцев неисправных автомобилей уведомят о необходимости приехать на ремонт по телефону или почте. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли купе под отзыв, сверившись со списком VIN–номеров.

На всех дефектных Continental GT заменят модули диагностического интерфейса шин данных.