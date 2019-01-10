«Заряженный» Bentley Bentayga сравняется по мощности с Lamborghini Urus

Bentley Bentayga Speed станет еще более роскошным, немного изменится декор экстерьера. А вот массу машины производитель снижать не намерен. Так что улучшения динамических характеристик будут достигаться только за счет обновления начинки.

Летом прошлого года у Bentley Bentayga появилась спецверсия Pikes Peak, посвященная рекордному заезду в одноименном хилл-клаймбе. Такие кроссоверы окрашены либо в черный цвет Deep Beluga Black, либо в ярко-зеленый Radium. Все хромированные детали заменены черными. В салоне — кожа Beluga и вставки из алькантары, отделка углепластиком и ярко-зеленые акценты.