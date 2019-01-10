«Заряженный» Bentley Bentayga сравняется по мощности с Lamborghini Urus

Как сообщает издание Autocar, модернизированный бензиновый агрегат с переписанной программой управления будет вместо 600 выдавать 650 сил. Доработкам подвергнутся настройки шасси и восьмидиапазонной автоматической коробки передач. Это должно улучшить время разгона до 100 километров в час (Bentayga Speed уложится в четыре секунды) и увеличить максимальную скорость. Сейчас кроссовер разгоняется до «сотни» за 4,1 секунды, а его максималка достигает 301 километра в час.
650-сильный Urus набирает первые сто километров в час за 3,6 секунды, а 200 километров в час за 12,8 секунды. Максимальная скорость – 305 километров в час.
Bentley Bentayga Speed станет еще более роскошным, немного изменится декор экстерьера. А вот массу машины производитель снижать не намерен. Так что улучшения динамических характеристик будут достигаться только за счет обновления начинки.
Летом прошлого года у Bentley Bentayga появилась спецверсия Pikes Peak, посвященная рекордному заезду в одноименном хилл-клаймбе. Такие кроссоверы окрашены либо в черный цвет Deep Beluga Black, либо в ярко-зеленый Radium. Все хромированные детали заменены черными. В салоне — кожа Beluga и вставки из алькантары, отделка углепластиком и ярко-зеленые акценты.