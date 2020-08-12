Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed

Режимы Drive Dynamics такие же, как на обычной Bentayga — но для драйверского вседорожника перекалиброваны надстройка Sport (в ней меняются алгоритмы работы двигателя, трансмиссии, пневмоподвески и активных стабилизаторов) и система контроля вектора тяги, подтормаживающая колёса в поворотах.

Динамические характеристики Bentayga Speed тоже не изменились: 3,9 секунды до «сотни» и «максималка» 306 километров в час.