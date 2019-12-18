Объявлена российская цена самого мощного Bentley Bentayga

Bentley Bentayga Speed позиционируется как «самый быстрый вседорожник в мире», поскольку заявленная максимальная скорость такого кроссовера 306 километров в час — на один километр в час больше, чем у Lamborghini Urus. Выдающуюся динамику обеспечивает 635-сильный W12 и перенастроенная подвеска. По сравнению с «обычной» 608-сильной Bentayga W12 стартовая цена версии Speed больше на 1,5 миллиона рублей.