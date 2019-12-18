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10:26

Объявлена российская цена самого мощного Bentley Bentayga

Российский офис Bentley поделился прайс-листом на спецверсии вседорожника

© Иван Орлов / Bentley
Сергей Ильин
Компания Bentley назвала российские цены на «заряженную» модификацию Bentayga Speed и лимитированную версию Bentayga Design Series by Mulliner. Самую мощную 635-сильную Bentayga Speed оценили в 18,3 миллиона рублей, а дизайнерское исполнение от Mulliner обойдётся в 16,1 миллиона рублей.

Квота Bentayga Design Series by Mulliner для России ограничена тремя экземплярами. Вседорожники отличаются изысканными сочетаниями материалов в интерьере, специальным декором, эксклюзивной окраской кузова и дизайном колёсных дисков. Кроме того, кроссоверы украшены часами Breitling, инкрустированными бриллиантами.

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Фото: Bentley Bentayga V8 Design Series by Mulliner

«Дизайнерские» Bentayga оснащаются 550-сильным V8, что позволяет 2,5-тонному кроссоверу набирать первую сотню с места за 4,5 секунды и достигать максимальной скорости 290 километров в час. Переплата за лимитированное исполнение Design Series by Mulliner относительно обычной бензиновой Bentayga V8 составит 2,4 миллиона рублей.

Bentley Bentayga Speed

Bentley Bentayga Speed позиционируется как «самый быстрый вседорожник в мире», поскольку заявленная максимальная скорость такого кроссовера 306 километров в час — на один километр в час больше, чем у Lamborghini Urus. Выдающуюся динамику обеспечивает 635-сильный W12 и перенастроенная подвеска. По сравнению с «обычной» 608-сильной Bentayga W12 стартовая цена версии Speed больше на 1,5 миллиона рублей.

Четыре месяца назад канадская фирма Inkas представила бронированную версию Bentley Bentayga, способную защитить владельца от обстрела из автомата Калашникова и одновременного взрыва двух гранат. Бронированный вседорожник стоит гораздо дороже заводских спецверсий — автомобиль оценили в полмиллиона долларов (около 31 миллиона рублей по текущему курсу).