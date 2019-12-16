В России стартуют продажи самого быстрого Bentley Bentayga

Bentley Bentayga Speed укомплектован шестилитровым мотором W12 мощностью 635 лошадиных сил против 608 сил у стандартной модели. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 3,9 секунды; его максимальная скорость составляет 306 километров в час. Внедорожник получил систему управления динамикой Drive Dynamics, которая включает восемь режимов вождения — от комфортного до спортивного. За доплату для такого автомобиля можно заказать углерод-керамические тормоза.