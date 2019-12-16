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12:53

В России стартуют продажи самого быстрого Bentley Bentayga

На рынок выходят две версии Bentayga, в том числе мощная Speed с 630-сильным мотором

© Bentley
Лиза Будрина
Компания Bentley объявила о начале продаж двух особых версий Bentley Bentayga, которые получили название Speed и Design Series от ателье Mulliner. Первый представители бренда позиционируют как «быстрейший серийный внедорожник», а второй называют «роскошным автомобилем для ценителей британской элегантности».

Bentley Bentayga Speed укомплектован шестилитровым мотором W12 мощностью 635 лошадиных сил против 608 сил у стандартной модели. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 3,9 секунды; его максимальная скорость составляет 306 километров в час. Внедорожник получил систему управления динамикой Drive Dynamics, которая включает восемь режимов вождения — от комфортного до спортивного. За доплату для такого автомобиля можно заказать углерод-керамические тормоза.

Внешне Bentayga Speed можно отличить по окрашенным в цвет кузова аэродинамическим элементам и спойлеру на двери багажника, а также 22-дюймовым дискам, тонированной радиаторной решетке, затемненным фарами и фонарям. Для отделки салона впервые для модели используется алькантара.

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Bentayga Design Series оснащается 550-сильным двигателем V8, которые обеспечивает внедорожнику разгон с места до «сотни» за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 290 километров в час.

Автомобиль получил набор черных элементов отделки Blackline, в числе которых окрашенная в цвет кузова нижняя накладка переднего бампера и сдвоенные черные патрубки выхлопных труб. Такая Bentayga уже в «базе» оснащается семиспицевыми дисками Mulliner Paragon серого цвета, причем литера «B» в центре сохраняет вертикальное положение при вращении колес.

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В числе других отличий такого внедорожника от стандартного – декоративные карбоновые вставки на панели приборов, а также часы Breitling с перламутровым циферблатом и бриллиантами.