Кроссовер Bentley превратят в брутальный внедорожник

Для этого проекта фирма Bengala Automotive Design, штаб-квартира и студия дизайна которой расположены в Мадриде, объединилась с испанской командой, принимающей участие во внедорожных гонках. Цель — построить брутальный, но в то же время роскошный внедорожник. Bentayga² назван по аналогии с Mercedes-Benz G 500 4x4² и построен по такому же рецепту: огромный клиренс и детали из карбона.