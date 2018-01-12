Bentley Bentayga получил мотор от самого быстрого вседорожника в мире

Компания Bentley расширила линейку силовых установок внедорожника Bentayga. Он получил восьмицилиндровый бензиновый твин-турбо мотор объемом четыре литра, который также используется на соплатформенных моделях Porsche Cayennе и Lamborghini Urus, считающегося самым быстрым на данный момент вседорожником в мире.

На внедорожнике Bentley агрегат выдает столько же мощности, сколько и на «Кайенне» – 550 лошадиных сил и 770 Нм. На «Урусе» мотор развивает 650 сил и 850 Нм. У все трех автомобилей двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

С бензиновой «восьмеркой» Bentayga ускоряется с нуля до ста километров в час за 4,5 секунды – на шесть десятых секунды медленнее «Кайенна». Максимальная скорость – 290 километров в час.

В компании утверждают, что полного бака автомобилю хватит на 746 километров. В смешанном цикле расход топлива внедорожника составит около 11,4 литра на сто километров пробега.

Новинка впервые будет предлагаться с опциональными карбон-керамическими тормозами. Внедорожник получит такие же механизмы, как на «Урусе» – самые большие в мире. Спереди – это 10-поршневые тормоза с 440-миллимтеровыми дисками, а сзади четырехпоршневые 370-миллиметровые.

В оснащение модели также войдет пневматическая адаптивная подвеска с электромеханическими активными стабилизаторами поперечной устойчивости, адаптивный круиз, проекционный дисплей, система ночного видения, мультимедийная система для задних пассажиров с 10,2-дюймовыми 4G-планшетами и 1950-ваттная аудиосистема Naim.

Также в линейке Bentley Bentayga есть вариант с 435-сильным дизелем V8 и 608-сильным шестилитровым бензиновым мотором W12. В России первый из них стоит от 11,9 миллиона рублей, а второй – от 16 миллионов рублей.

В России заказы на модель с бензиновым V8 начнут принимать в марте. Цены пока не объявлены.