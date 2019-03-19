Спецверсию Bentley Bentayga c «перламутровым» салоном посвятили ловцам жемчуга

Перламутр используется и для отделки часов Breitling, установленных в центре передней панели, в то время как общая цветовая схема салона основана на природной красоте жемчуга. Спецверсию Bentayga Pearl of Gulf также можно отличить по золотой вышивке на сиденьях с указанием номера автомобиля в серии, светящимся накладкам Mulliner на порогах, коврикам из овечьей шерсти и сейфу в центральном подлокотнике с биометрическим замком.