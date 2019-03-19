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9:56

Спецверсию Bentley Bentayga c «перламутровым» салоном посвятили ловцам жемчуга

Тираж кроссовера в особом исполнении составит пять экземпляров

Компания Bentley и придворное ателье Mulliner представили тематическую спецверсию «Бентайги», посвященную истории добычи жемчуга в Персидском заливе. Заказ на пять уникальных автомобилей, с отделкой салона темным эвкалиптом и перламутром, поступил от клиента марки с Ближнего Востока.

На создание интерьера Bentley Bentayga Pearl of Gulf мастеров Mulliner вдохновила история добычи жемчуга в водах Персидского залива — давняя традиция, в свое время ставшая главным стимулом развития экономики региона. Наиболее заметный элемент салона — вставка на передней панели из шпона темного эвкалипта с изображениями арабских лодок дау, инкрустированных перламутром.

Перламутр используется и для отделки часов Breitling, установленных в центре передней панели, в то время как общая цветовая схема салона основана на природной красоте жемчуга. Спецверсию Bentayga Pearl of Gulf также можно отличить по золотой вышивке на сиденьях с указанием номера автомобиля в серии, светящимся накладкам Mulliner на порогах, коврикам из овечьей шерсти и сейфу в центральном подлокотнике с биометрическим замком.

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Все пять экземпляров Bentley Bentayga Pearl of Gulf будут оснащены двигателем W12 объемом 6,0 литра. Его отдача — 600 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом.

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