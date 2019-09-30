Bentley Continental GT стал абстрактным арт-каром

Считается, что Катрин Фридрикс работает на стыке современного поп-арта, граффити и каллиграфии. Ее полотна — это гиперкинетические абстрактные композиции, монохромные или полноцветные, центральный мотив которых — скорость. Работа для Bentley стала олицетворением главной скорости — скорости света — и получила название Speed of Light Commander. По задумке автора, она наиболее точно воплощает стремление марки к «волнующему опыту вождения» и подчеркивает дизайн Continental GT.