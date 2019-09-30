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16:23

Bentley Continental GT стал абстрактным арт-каром

Купе украсила исландская художница Катрин Фридрикс

Лондонский дилер марки Bentley Jack Barclay при поддержке художественной галереи JD Malat Gallery создал арт-кар на базе купе Continental GT. Автомобиль выступил полотном для исландской абстракционистки Катрин Фридрикс, а рисунок на нем основан на работах художницы, центральным мотивом которых является «скорость».

Считается, что Катрин Фридрикс работает на стыке современного поп-арта, граффити и каллиграфии. Ее полотна — это гиперкинетические абстрактные композиции, монохромные или полноцветные, центральный мотив которых — скорость. Работа для Bentley стала олицетворением главной скорости — скорости света — и получила название Speed of Light Commander. По задумке автора, она наиболее точно воплощает стремление марки к «волнующему опыту вождения» и подчеркивает дизайн Continental GT.

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Арт-кар представляет собой Continental GT с кузовом черного цвета, на который нанесены абстрактные мазки краски и брызги светлых оттенков. В таком же ключе выполнена серия полотен Фридрикс Personal Speed of Light. Под капотом купе — 6,0-литровый мотор W12 с двумя турбонагнетателями, который выдает 635 сил и 900 Нм момента.

Арт-кар не предназначен для продажи, но Bentley намерена выпустить еще один экземпляр купе — и вот его можно будет заказать наряду с любой другой моделью марки. Цена такого автомобиля предоставляется только по запросу.