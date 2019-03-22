Bentley, забытый на 30 лет в гараже, ушел с молотка за 40 миллионов рублей

Проданный автомобиль сменил всего двух владельцев. Блэкхем, который участвовал в бомбардировке отступающих немецких войск в апреле 1945 года, купил «турер» с кузовом работы Vanden Plas в 1952 году за 260 фунтов стерлингов. Он ездил на ней 36 лет. А когда больше не смог садиться за руль, запер машину в гараже, где ее и обнаружили после его смерти.
Этот экземпляр Bentley 4 ½-Litre вошел в серию из 10 автомобилей, построенных через пять лет после перехода Bentley под контроль Rolls-Royce. Лишь шесть из них были оснащены двигателями объемом 4,4 литра (110 лошадиных сил), остальные получили 3,5-литровые агрегаты.
В прошлом году дилер по продаже классических автомобилей Hyman выставил на продажу уникальный универсал — Bentley S2 образца 1960 года с кузовом от Mercedes-Benz 300SE (W112). За автомобиль хотели получить 575 тысяч долларов (36,95 миллиона рублей по текущему курсу).