Bentley начнет выпускать мёд

Специалисты Bentley воспользовались помощью местных пчеловодов с пятидесятилетним опытом — бортники графства Чешир посоветовали идеальную среду обитания для насекомых и установили пару ульев. Пока пасека Bentley на порядок меньше аналогичного хозяйства Porsche в Лейпциге, зато британская марка обеспечивает собственные потребности в электроэнергии с помощью солнечных батарей.