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17:08

Bentley начнет выпускать мёд

На периферии кампуса Bentley в Крю установлены два улья на 120 тысяч медоносных пчёл

Компания Bentley продвигает «зелёные» инициативы — вслед за планами по созданию крупнейшего в Соединённом Королевстве крытого паркинга на фотоэлектрических элементах, британский автопроизводитель решил внести посильный вклад в обеспечение биологического разнообразия. К концу лета с двух ульев пчёл рассчитывают собрать 30 килограммов или порядка 100 банок мёда.

Специалисты Bentley воспользовались помощью местных пчеловодов с пятидесятилетним опытом — бортники графства Чешир посоветовали идеальную среду обитания для насекомых и установили пару ульев. Пока пасека Bentley на порядок меньше аналогичного хозяйства Porsche в Лейпциге, зато британская марка обеспечивает собственные потребности в электроэнергии с помощью солнечных батарей.

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Фото: Bentley

Член правления Bentley по производству Питер Бош, заявил, что компания находится в постоянном поиске способов улучшения окружающей среды и стремится нейтрализовать выбросы двуокиси углерода. Кроме того, Бош дал понять, что забота Bentley о биологическом разнообразии не ограничится пчеловодческим проектом.

Для брендов концерна VAG выпуск продуктов питания не в новинку — к примеру, материнская компания Volkswagen почти полвека занимается производством сарделек «карривурст» из рублёной свинины. Полуфабрикаты продаются миллионными тиражами — немецкая пресса не раз констатировала, что сосиски Volkswagen реализуются лучше одноимённых автомобилей.