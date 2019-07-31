Bentley начнет выпускать мёд

Специалисты Bentley воспользовались помощью местных пчеловодов с пятидесятилетним опытом — бортники графства Чешир посоветовали идеальную среду обитания для насекомых и установили пару ульев. Пока пасека Bentley на порядок меньше аналогичного хозяйства Porsche в Лейпциге, зато британская марка обеспечивает собственные потребности в электроэнергии с помощью солнечных батарей.
Член правления Bentley по производству Питер Бош, заявил, что компания находится в постоянном поиске способов улучшения окружающей среды и стремится нейтрализовать выбросы двуокиси углерода. Кроме того, Бош дал понять, что забота Bentley о биологическом разнообразии не ограничится пчеловодческим проектом.
Для брендов концерна VAG выпуск продуктов питания не в новинку — к примеру, материнская компания Volkswagen почти полвека занимается производством сарделек «карривурст» из рублёной свинины. Полуфабрикаты продаются миллионными тиражами — немецкая пресса не раз констатировала, что сосиски Volkswagen реализуются лучше одноимённых автомобилей.