Bentley готовится к премьере кроссовера-лимузина

Официальных подробностей о длиннобазной Bentley Bentayga нет, но, судя по фотографиям, новинка будет внешне отличаться от обычного кроссовера только увеличенной задней дверью. Вероятно, инженеры британской фирмы добавили по меньшей мере 200-миллиметровую вставку, что позволит значительно увеличить пространство для ног.
Фото: S. Baldauf/SB-Medien / CarPix for CarScoops
Можно ожидать, что Bentayga EWB будет исключительно четырёхместной, а на втором ряду установят мультиконтурные кресла с оттоманками, широчайшим диапазоном регулировок, подогревом, вентиляцией и массажем. Все пассажиры наверняка смогут передвигать сиденья продольно и изменять угол наклона спинок, а в качестве опции вседорожник можно будет оснастить лимузинной перегородкой между передним и задним рядами.
Вероятно, длиннобазную Bentayga будут оснащать исключительно бензиновыми двигателями V8 (4.0, 550 сил) и W12 (6.0, 635 сил). Судя по выхлопу, тестовый прототип приводит в движение двенадцатицилиндровый турбомотор.
Генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк официально подтвердил разработку длиннобазной Bentayga семь месяцев назад. Руководитель британской марки намекнул, что новинка станет флагманом бренда после отставки Mulsanne. Ключевыми рынками для кроссовера-лимузина станут Китай и страны Ближнего Востока. Премьера модели состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся по ходу 2021 года.