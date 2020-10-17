Bentley готовится к премьере кроссовера-лимузина

Можно ожидать, что Bentayga EWB будет исключительно четырёхместной, а на втором ряду установят мультиконтурные кресла с оттоманками, широчайшим диапазоном регулировок, подогревом, вентиляцией и массажем. Все пассажиры наверняка смогут передвигать сиденья продольно и изменять угол наклона спинок, а в качестве опции вседорожник можно будет оснастить лимузинной перегородкой между передним и задним рядами.

Вероятно, длиннобазную Bentayga будут оснащать исключительно бензиновыми двигателями V8 (4.0, 550 сил) и W12 (6.0, 635 сил). Судя по выхлопу, тестовый прототип приводит в движение двенадцатицилиндровый турбомотор.