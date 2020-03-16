Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером

Говоря о разработке нового кроссовера, Эдриан Холлмарк привёл в пример китайский автомобильный рынок и дал понять, что Bentayga с длинной колёсной базой могла бы стать бестселлером Bentley в Поднебесной и полностью заменить ушедший Mulsanne.

Руководитель Bentley заявил, что инженеры британской марки хотели бы создать «более роскошную и большую Bentayga». Можно сделать вывод, что ожидаемый флагман Bentley не будет абсолютно новой моделью, и под британским брендом выпустят удлинённую модификацию Bentayga с перекомпонованным салоном и дополнительными возможностями персонализации.