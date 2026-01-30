Bentley Bentayga повышенной проходимости дебютировал на ледовых гонках

Прототип, созданный на базе Bentayga Speed, призван изучить интерес публики к «более сфокусированной на бездорожье» версии флагманского SUV. Автомобиль оснащён 4.0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 650 л.с. Главные изменения касаются ходовой части: клиренс машины увеличен на 55 мм, колея расширена на 120 мм, а стандартные колёса заменены на внедорожные, с 22-дюймовыми дисками Brixton и шинами с развитыми грунтозацепами.

Кроме того, Bentayga сделали более функциональным: появились усиленные бамперы, четыре фары-прожектора, рейлинги на крыше и буксировочные проушины. Заявленная глубина преодолеваемого брода превышает 550 мм.

Показ концепта знаменует начало многолетнего партнёрства Bentley с организаторами FAT Ice Race. На мероприятии также дебютировал на льду новый Continental GT S. Bentley подчёркивает, что Bentayga X создан для сбора отзывов, а решение о возможном серийном производстве такого автомобиля будет зависеть от реакции потенциальных покупателей и ценителей автомобилей Bentley.

