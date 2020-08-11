В России отзывают Bentley Bentayga из-за ненадёжных ремней безопасности

Проблема кроется в крепление ремня третьего ряда сидений, которое может не выдержать расчётной нагрузки. В связи с этим существует небольшой риск, что в случае аварии проушины ремней отсоединяться. В рамках ремонтной кампании на указанных автомобилях бесплатно заменят 26-миллиметровый винт новым винтом длиной 40 миллиметров. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VINов, приведённому на сайте Росстандарта.

Для компании Bentley это первый отзыв в России с начала 2020 года. При этом в прошлом году в стране отзывали семь экземпляров Bentley Continental Supersports, Continental Supersports Convertible, а также особую серию Continental 24, посвященную «24 часам Ле-Мана». Тогда сообщалось, что из-за ошибки поставщика в некоторых автомобилях могут быть установлены детали с невыдержанным размерным допуском.