Bentley показала «очень чёрную» версию нового Flying Spur

Наряду с зачернёнными элементами экстерьера, Flying Spur Blackline отличают специальные 21-дюймовые (опционально — 22 дюйма) колёса с низкопрофильной резиной. Кроме того, спецверсия седана может быть покрашена в один из 13 новых цветов, наряду с 17 стандартными оттенками, предусмотренными для Flying Spur.
Цветовая гамма интерьера ограничена 15 различными сочетаниями и сохраняет функциональность обычных Flying Spur, в том числе фирменный «трёхгранный» поворотный 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.
В отличие от спецверсий Black Badge от Rolls-Royce, характеризующихся не только внешними особенностями, но и форсировкой двигателя, техническая начинка Bentley Blackline неизменна. Под капотом Flying Spur — 635-сильный мотор W12 6.0 с двумя турбонагнетателями, который сочетается с восьмиступенчатым преселективным «роботом» ZF.
В США доплата за версию Blackline составит 4735 долларов (около 300 тысяч рублей по текущему курсу). Вероятно, до России «очень чёрные» Bentley тоже доберутся, но рублёвый ценник опции пока не известен.