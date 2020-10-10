Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:29

Bentley показала «очень чёрную» версию нового Flying Spur

Седан в исполнении Blackline выделяют затемнённые элементы экстерьера и цветовая гамма

© Bentley
Компания Bentley начала приём заказов на новый Flying Spur c дизайн-пакетом Blackline. Особенность версии — антихром. Для оформления наружных деталей используется чёрный глянец, которым покрыты плоскости радиаторной решётки, окантовка боковых окон и оптики, молдинги, ручки дверей, воздуховоды в бампере и на крыльях, логотип, а также патрубки выхлопной системы.

Наряду с зачернёнными элементами экстерьера, Flying Spur Blackline отличают специальные 21-дюймовые (опционально — 22 дюйма) колёса с низкопрофильной резиной. Кроме того, спецверсия седана может быть покрашена в один из 13 новых цветов, наряду с 17 стандартными оттенками, предусмотренными для Flying Spur.

Цветовая гамма интерьера ограничена 15 различными сочетаниями и сохраняет функциональность обычных Flying Spur, в том числе фирменный «трёхгранный» поворотный 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

>
Reload
1 / 7

В отличие от спецверсий Black Badge от Rolls-Royce, характеризующихся не только внешними особенностями, но и форсировкой двигателя, техническая начинка Bentley Blackline неизменна. Под капотом Flying Spur — 635-сильный мотор W12 6.0 с двумя турбонагнетателями, который сочетается с восьмиступенчатым преселективным «роботом» ZF.

В США доплата за версию Blackline составит 4735 долларов (около 300 тысяч рублей по текущему курсу). Вероятно, до России «очень чёрные» Bentley тоже доберутся, но рублёвый ценник опции пока не известен.