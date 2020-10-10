Bentley показала «очень чёрную» версию нового Flying Spur

Наряду с зачернёнными элементами экстерьера, Flying Spur Blackline отличают специальные 21-дюймовые (опционально — 22 дюйма) колёса с низкопрофильной резиной. Кроме того, спецверсия седана может быть покрашена в один из 13 новых цветов, наряду с 17 стандартными оттенками, предусмотренными для Flying Spur.

Цветовая гамма интерьера ограничена 15 различными сочетаниями и сохраняет функциональность обычных Flying Spur, в том числе фирменный «трёхгранный» поворотный 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.