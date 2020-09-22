Раритетный Bentley Blower построили при помощи Lego

Поскольку официального набора для Bentley Blower датский производитель конструкторов пока не выпускал, игрушечную модель энтузиаст построил при помощи линейки Lego Technic. По словам автора, если проект наберет на платформе Lego Ideas 10 000 подписчиков, компания рассмотрит возможность выпуска оригинального набора конструктора. В настоящий момент число фолловеров игрушечного Blower насчитывает 6 100 человек.

Игрушечная копия Bentley Blower включает в себя рулевой механизм, который имитирует реальную систему оригинального автомобиля. Задний дифференциал модели связан с игрушечным двигателем таким образом, что коленчатый вал мотора вращается, когда машину толкают вперед.