17:26

Раритетный Bentley Blower построили при помощи Lego

На создание игрушечной копии автомобиля ушло 18 месяцев

Bentley Blower из Lego © Lego Ideas
Анастасия Дубина
Вслед за выпуском ограниченной серии автомобилей Bentley Blower в честь 100-летия марки, один из поклонников компании построил игрушечную копию легендарной модели при помощи конструктора Lego. На создание частично функционирующего гоночного автомобиля мужчина потратил полтора года.

Поскольку официального набора для Bentley Blower датский производитель конструкторов пока не выпускал, игрушечную модель энтузиаст построил при помощи линейки Lego Technic. По словам автора, если проект наберет на платформе Lego Ideas 10 000 подписчиков, компания рассмотрит возможность выпуска оригинального набора конструктора. В настоящий момент число фолловеров игрушечного Blower насчитывает 6 100 человек.

Игрушечная копия Bentley Blower включает в себя рулевой механизм, который имитирует реальную систему оригинального автомобиля. Задний дифференциал модели связан с игрушечным двигателем таким образом, что коленчатый вал мотора вращается, когда машину толкают вперед.

Reload
1 / 12

Bentley Blower из Lego

Фото: Lego Ideas

Главный гоночный автодром Австралии воссоздали с помощью Lego

По словам автора проекта, создание раритетной модели он начал еще в 2018 году. Энтузиаст потратил 18 месяцев, чтобы как можно точнее воссоздать легендарный спортивный автомобиль во всех деталях.

В середине сентября американский блогер приобрел копию Chevrolet Corvette ZR1 из конструктора Lego и оснастил ее настоящим мотором и работающей коробкой передач. На четырехминутном видео он показал работу новых систем игрушечной машинки.

Источник: Lego Ideas