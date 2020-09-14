16:58

Chevrolet Corvette ZR1 из Lego оснастили электромотором и коробкой передач

Моторчик заводится со звуком настоящего Corvette

© Hyper Blue / YouTube
Мария Евдокимова
YouTube-блогер Hyper Blue приобрёл копию Chevrolet Corvette ZR1 из конструктора Lego и оснастил её настоящим мотором и работающей коробкой передач. На четырёхминутном видео он показал работу новых систем игрушечной машинки.

Для «Корвета» блогер соорудил миниатюрный динамометрический стенд, также собранный из деталей датского конструктора. На нём он разместил замок зажигания, рычаг для включения электроники, миниатюрную педаль и кнопку запуска двигателя, при нажатии на которую слышится заранее записанный звук V8 настоящего Corvette.

Своеобразной приборной панелью служит планшет, подсоединённый к электромоторчику и ведущим колёсам. На него выводится информация о скорости, с которой могла бы передвигаться модель, оборотах двигателя и степени нажатия педали.

Видео: Hyper Blue / YouTube

Блогер сделал модель среднемоторной. Электродвигатель работает в паре с маленькой четырёхступенчатой механической коробкой передач, которая переключается с помощью съёмного рычажка. Чтобы мотор не глох на четвёртой и третьей передачах, блогер соорудил механизм, который поднимает корму машинки и позволяет задним колёсам свободно крутиться.

Кроме мотора и трансмиссии, игрушечный «Корвет», на сборку которого блогер потратил около 10 месяцев, получил работающую переднюю и заднюю оптику.

Ранее копию Corvette ZR1 из Lego испытали на краш-тесте. Модель достойно выдержала столкновение с барьером со 100-процентным перекрытием на скорости 4 и даже 16 километров в час, но на более высокой скорости растеряла колёса и лишилась подвески.