Chevrolet Corvette ZR1 из Lego оснастили электромотором и коробкой передач

Блогер сделал модель среднемоторной. Электродвигатель работает в паре с маленькой четырёхступенчатой механической коробкой передач, которая переключается с помощью съёмного рычажка. Чтобы мотор не глох на четвёртой и третьей передачах, блогер соорудил механизм, который поднимает корму машинки и позволяет задним колёсам свободно крутиться.

Кроме мотора и трансмиссии, игрушечный «Корвет», на сборку которого блогер потратил около 10 месяцев, получил работающую переднюю и заднюю оптику.

Ранее копию Corvette ZR1 из Lego испытали на краш-тесте. Модель достойно выдержала столкновение с барьером со 100-процентным перекрытием на скорости 4 и даже 16 километров в час, но на более высокой скорости растеряла колёса и лишилась подвески.