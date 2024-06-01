Главой Bentley стал создатель супергибрида Porsche 918 Spyder

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Главой марки Bentley стал разработчик супергибрида Porsche 918 Spyder. В марте 2024 года стало известно, что председатель совета директоров и главный исполнительный директор Bentley Эдриан Холлмарк покинул свой пост — с 1999 по 2005 годы Холлмарк отвечал в Bentley за продажи и маркетинг, а в 2018 году возглавил компанию в непростое для нее время. Теперь Эдриан решил перейти в Aston Martin, а его преемником в Bentley станет Франк-Штеффен Валлизер, который сделал себе имя в рамках марки Porsche.