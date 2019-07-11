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10:51

Bentley отозвала кабриолеты Continental GT в России

В ремонт направят 145 автомобилей

Росстандрат сообщает о начале отзывной кампании, которая затронет 145 экземпляров Bentley Continental GT, проданных на российском рынке в 2018 и 2019 годах.
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Причиной отзыва стали проблемы с аккумуляторной батареей, которые могут привести к отказу блока переключателей центральной консоли. Эта неисправность будет устранена бесплатно: на указанных автомобилях либо обновят программное обеспечение блока переключателей, либо заменят его.

В России кабриолет пока продается только с топовым мотором W12 объемом шесть литров мощностью 635 сил в паре с восьмиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Такой автомобиль стоит от 16 400 000 рублей. На других рынках Bentley Continental GT также оснащается 4,0-литровой «восьмеркой» с двумя турбонагнетателями и функцией отключения половины цилиндров. Отдача двигателя составляет 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента.

В начале июля выяснилось, что в Porsche Panamera 2010-2017 годов может произойти короткое замыкание. Из-за выявленного дефекта в России отозвали 2 055 автомобилей.

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