Bentley отозвала кабриолеты Continental GT в России

Причиной отзыва стали проблемы с аккумуляторной батареей, которые могут привести к отказу блока переключателей центральной консоли. Эта неисправность будет устранена бесплатно: на указанных автомобилях либо обновят программное обеспечение блока переключателей, либо заменят его.

В России кабриолет пока продается только с топовым мотором W12 объемом шесть литров мощностью 635 сил в паре с восьмиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Такой автомобиль стоит от 16 400 000 рублей. На других рынках Bentley Continental GT также оснащается 4,0-литровой «восьмеркой» с двумя турбонагнетателями и функцией отключения половины цилиндров. Отдача двигателя составляет 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента.