Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:39

Дизайн будущих Bentley опробуют на юбилейном концепте

Новый шоу-кар дебютирует в июле

Bentley EXP 10 Speed 6 2015 года
Частью празднования 100-летнего юбилея Bentley станет премьера нового концепта, заглядывающего в будущее британской марки. Автомобиль покажет каким станет дизайн Bentley в ближайшие десятилетия и продемонстрирует уникальные технологические решения.

«Это наше видение будущего, — говорит главный стилист Bentley Стефан Силафф в интервью Auto Express — Конечно, мы смотрим не на 100 лет вперед, а, например, на 30. Так будут выглядеть машины марки в ближайшие десятилетия: не космический корабль, а автомобиль, в котором с легкостью узнается Bentley».

По словам Силаффа, дизайнеры работают над внешностью концепта последние два года, и он ещё «очень далек от завершения». Стилистику шоу-кара называют инновационной, и она частично найдет отражение в новой серийной модели, работа над которой уже ведется. По слухам, юбилейный прототип — это купе, эволюционировавшее из Bentley EXP10 Speed 6.

Последний показали в Женеве весной 2015 году. Двухдверка позиционировалась как альтернатива Mercedes-AMG GT и в своём серийном воплощении могла бы расположиться на ступеньку выше Continental GT. Концепт оснастили гибридной силовой установкой, но подробной информации о ней не сообщили.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...