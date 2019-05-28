Дизайн будущих Bentley опробуют на юбилейном концепте

«Это наше видение будущего, — говорит главный стилист Bentley Стефан Силафф в интервью Auto Express — Конечно, мы смотрим не на 100 лет вперед, а, например, на 30. Так будут выглядеть машины марки в ближайшие десятилетия: не космический корабль, а автомобиль, в котором с легкостью узнается Bentley».

По словам Силаффа, дизайнеры работают над внешностью концепта последние два года, и он ещё «очень далек от завершения». Стилистику шоу-кара называют инновационной, и она частично найдет отражение в новой серийной модели, работа над которой уже ведется. По слухам, юбилейный прототип — это купе, эволюционировавшее из Bentley EXP10 Speed 6.