Bentley показала концепт электрокара без переднего пассажирского сиденья

Bentley показала концепт электрокара без переднего пассажирского сиденьяСерийный электромобиль, как ожидается, разделит платформу с Porsche Cayenne Electric
Exp 15 — «дизайнерское видение Bentley будущего», представляющее собой нечто между седаном, кроссовером и купе. Сама марка называет шоу-кар «приподнятым седаном». Почти вертикальный передок венчает «произведение цифрового искусства» — очерченная заглушка с иллюминацией.
У Exp 15 вертикальная передняя оптика, резной капот и сильно наклоненные передние стойки, переходящие в покатую черную крышу. Задняя часть кажется менее смелой, если не считать диффузора и двух активных спойлеров на крыше.
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По размеру концепт, вероятно, уступает 5,3-метровому Flying Spur: в Bentley упомянули, что длина Exp 15 слегка превышает пять метров.
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Дверей у электрокара только три: одна со стороны водителя и две со стороны пассажира. При этом переднего пассажирского сиденья нет. Место отдано под интерактив: там можно закрепить чемоданы, установить лежанку для питомца или передвинуть туда заднее кресло. У последнего также можно откинуть спинку, превратив его в место для отдыха, или же повернуть под углом 45 градусов для удобства посадки и высадки.
Спереди в салоне установлена система Wing Gesture с тремя дисплеями, которые могут работать как единый экран. Их также можно полностью отключить, обнажив нижнюю деревянную отделку. В Bentley считают, что люди устали от повсеместной цифровизации, а потому предусмотрели такую опцию. Физические клавиши тоже в наличии, в том числе на консоли между задними креслами, в которую также встроили мини-дисплей, лампу и холодильник.
Подробностей о силовой установке Exp 15 в Bentley не раскрыли. Однако отмечалось, что электрокар задуман как полноприводный с большим запасом хода и быстрой зарядкой. Ожидается, что «товарный» электрокар породнится с еще не представленным Porsche Cayenne Electric.