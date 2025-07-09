Bentley показала концепт электрокара без переднего пассажирского сиденья

Exp 15 — «дизайнерское видение Bentley будущего», представляющее собой нечто между седаном, кроссовером и купе. Сама марка называет шоу-кар «приподнятым седаном». Почти вертикальный передок венчает «произведение цифрового искусства» — очерченная заглушка с иллюминацией.

У Exp 15 вертикальная передняя оптика, резной капот и сильно наклоненные передние стойки, переходящие в покатую черную крышу. Задняя часть кажется менее смелой, если не считать диффузора и двух активных спойлеров на крыше.