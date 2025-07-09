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Опубликовано 09 июля 2025, 12:01
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Bentley показала концепт электрокара без переднего пассажирского сиденья

Серийный электромобиль, как ожидается, разделит платформу с Porsche Cayenne Electric
Bentley представила концепт своего первого электромобиля. Это Exp 15 — автомобиль с необычным форм-фактором и нехарактерным для Bentley дизайном, который переродится в серийный электрокар в 2026 году. Bentley сразу успокоила поклонников, заверив, что Exp 15 не предназначен для производства и продажи и лишь «дает намеки на дизайн будущих Bentley». О технической составляющей британцы пока умолчали.
Bentley Exp 15
Bentley Exp 15
© Bentley
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Exp 15 — «дизайнерское видение Bentley будущего», представляющее собой нечто между седаном, кроссовером и купе. Сама марка называет шоу-кар «приподнятым седаном». Почти вертикальный передок венчает «произведение цифрового искусства» — очерченная заглушка с иллюминацией.

У Exp 15 вертикальная передняя оптика, резной капот и сильно наклоненные передние стойки, переходящие в покатую черную крышу. Задняя часть кажется менее смелой, если не считать диффузора и двух активных спойлеров на крыше.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Bentley Exp 15

© Bentley

По размеру концепт, вероятно, уступает 5,3-метровому Flying Spur: в Bentley упомянули, что длина Exp 15 слегка превышает пять метров.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Bentley Exp 15

© Bentley

Дверей у электрокара только три: одна со стороны водителя и две со стороны пассажира. При этом переднего пассажирского сиденья нет. Место отдано под интерактив: там можно закрепить чемоданы, установить лежанку для питомца или передвинуть туда заднее кресло. У последнего также можно откинуть спинку, превратив его в место для отдыха, или же повернуть под углом 45 градусов для удобства посадки и высадки.

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Спереди в салоне установлена система Wing Gesture с тремя дисплеями, которые могут работать как единый экран. Их также можно полностью отключить, обнажив нижнюю деревянную отделку. В Bentley считают, что люди устали от повсеместной цифровизации, а потому предусмотрели такую опцию. Физические клавиши тоже в наличии, в том числе на консоли между задними креслами, в которую также встроили мини-дисплей, лампу и холодильник.

Подробностей о силовой установке Exp 15 в Bentley не раскрыли. Однако отмечалось, что электрокар задуман как полноприводный с большим запасом хода и быстрой зарядкой. Ожидается, что «товарный» электрокар породнится с еще не представленным Porsche Cayenne Electric.

Источник:Bentley
Автор:Мария Руцкая
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