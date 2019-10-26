Видео: СМИ запечатлели автостоянку общей стоимостью 5 миллиардов рублей

Средняя цена новых моделей Bentley — 200 тысяч фунтов стерлингов, то есть на стоянке сконцентрированы машины общей стоимостью 60 миллионов фунтов. В пересчёте на российскую валюту под открытым небом ждут новых владельцев автомобили на 5 миллиардов рублей!
На сборке одного седана Flying Spur на фабрике Bentley задействованы 200 человек, а полный производственный цикл модели на конвейере состоит из 84 этапов. Всего на заводе Bentley в Крю работают более 4000 человек.
Фото: Tom Maddick / SWNS
Большая часть припаркованных машин, ожидающих отправки в дилерские центры — кроссоверы Bentayga. Кроме того, на стоянке можно узнать купе и кабриолеты Continental GT, седаны Flying Spur и Mulsanne. Часть машин покрыта защитной плёнкой и готова к транспортировке, а некоторые только вышли с конвейера и ждут своей очереди без наклеек.
Местные жители, живущие неподалёку от завода Bentley в графстве Чешир, сравнивают меры безопасности на предприятии с защитой форта Нокс — знаменитой военной базы США, на территории которой находится золотое хранилище. Впрочем, несмотря на контроль, квадрокоптеру удалось пролететь над английской фабрикой, тогда как использование беспилотных летательных аппаратов над американской военной базой невозможно.