Видео: СМИ запечатлели автостоянку общей стоимостью 5 миллиардов рублей

Большая часть припаркованных машин, ожидающих отправки в дилерские центры — кроссоверы Bentayga. Кроме того, на стоянке можно узнать купе и кабриолеты Continental GT, седаны Flying Spur и Mulsanne. Часть машин покрыта защитной плёнкой и готова к транспортировке, а некоторые только вышли с конвейера и ждут своей очереди без наклеек.