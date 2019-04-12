Bentley выпустила коллекцию мебели с отделкой жидким золотом

Там же в Милане свой взгляд на современную мебель продемонстрировала Bugatti. Французский производитель гиперкаров представил кресло Bugatti Home Cobra Chair, вдохновленное дизайном, созданным отцом Этторе Бугатти в 1902 году, а также еще несколько предметов интерьера. В их отделке используется кожа, драгоценный камень содалит, мрамор и мягкие, но сверхпрочные технические ткани.