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17:15

Bentley выпустила коллекцию мебели с отделкой жидким золотом

Каждый предмет получит гравировку Bentley Centenary в честь юбилея марки

На Миланском мебельном салоне компания Bentley представила коллекцию из трех предметов интерьера: массивного стола, лаунж-кресла и скамейки для ног. Каждый из них будет выпущен в количестве 100 экземпляров и получит выгравированный логотип Bentley Centenary в честь юбилея марки.

Коллекция под названием Home символизирует ценности британского производителя, что выражается в дизайне, выборе материалов и вниманию к деталям. Каждый предмет изготавливается вручную. Его основа — покрытый золотом металлический каркас. Главные элементы выполнены из дуба и окрашены жидким золотом.

Там же в Милане свой взгляд на современную мебель продемонстрировала Bugatti. Французский производитель гиперкаров представил кресло Bugatti Home Cobra Chair, вдохновленное дизайном, созданным отцом Этторе Бугатти в 1902 году, а также еще несколько предметов интерьера. В их отделке используется кожа, драгоценный камень содалит, мрамор и мягкие, но сверхпрочные технические ткани.

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Bugatti Home Collection "Chiron Sofa"

В 2017 году BMW представила спецверсии гибрида i8 и электрического хэтчбека i3, построенные в сотрудничестве с Garage Italia Customs. Их посвятили работам Memphis Group, которая специализировалась на разработке экстравагантной мебели и других предметов интерьера.

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