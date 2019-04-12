Bentley выпустила коллекцию мебели с отделкой жидким золотом

Коллекция под названием Home символизирует ценности британского производителя, что выражается в дизайне, выборе материалов и вниманию к деталям. Каждый предмет изготавливается вручную. Его основа — покрытый золотом металлический каркас. Главные элементы выполнены из дуба и окрашены жидким золотом.
Там же в Милане свой взгляд на современную мебель продемонстрировала Bugatti. Французский производитель гиперкаров представил кресло Bugatti Home Cobra Chair, вдохновленное дизайном, созданным отцом Этторе Бугатти в 1902 году, а также еще несколько предметов интерьера. В их отделке используется кожа, драгоценный камень содалит, мрамор и мягкие, но сверхпрочные технические ткани.
В 2017 году BMW представила спецверсии гибрида i8 и электрического хэтчбека i3, построенные в сотрудничестве с Garage Italia Customs. Их посвятили работам Memphis Group, которая специализировалась на разработке экстравагантной мебели и других предметов интерьера.