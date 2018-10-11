Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley

«Я могу подсказать, как производить коробки передач для Bentley в России. Есть автомобиль Aurus, — сказал Морозов. — Производителю коробок, в принципе, если он делает коробки такого типоразмера и такой производительности можно предложить совместное производство, и сразу уменьшатся инвестиции отечественного бренда в два раза. Экономика будет и для них, и для нас».

По словам Морозова, ведомство готово оказать группе Volkswagen поддержку, если та захочет производить двигатели и коробки передач в России. Эти компоненты, по мнению госслужащего, имеют высокую добавленную стоимости, и Volkswagen AG мог бы даже экспортировать узлы российского производства.