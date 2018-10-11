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17:08

Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley

Предложение внес заместитель главы Минпромторга Александр Морозов

Заместитель главы Минпромторга Александр Морозов предложил оснащать модели Bentley автоматическими коробками передач КАТЕ, разработанными в рамках проекта «Кортеж». Об этом чиновник заявил во время автомобильного форума, организованного изданием «Ведомости».

«Я могу подсказать, как производить коробки передач для Bentley в России. Есть автомобиль Aurus, — сказал Морозов. — Производителю коробок, в принципе, если он делает коробки такого типоразмера и такой производительности можно предложить совместное производство, и сразу уменьшатся инвестиции отечественного бренда в два раза. Экономика будет и для них, и для нас».

По словам Морозова, ведомство готово оказать группе Volkswagen поддержку, если та захочет производить двигатели и коробки передач в России. Эти компоненты, по мнению госслужащего, имеют высокую добавленную стоимости, и Volkswagen AG мог бы даже экспортировать узлы российского производства.

Девятидиапазонная автоматическая коробка передач KATE R932 рассчитана на передачу до 1000 Нм крутящего момента. Расчетный ресурс — 250 тысяч километров. В моделях Aurus она работает в связке с 4,4-литровым бензиновым двигателем V8 (598 лошадиных сил и 880 Нм момента) и электромотором.

Источник: RNS
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