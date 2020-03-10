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1:31

В Bentley объяснили отставку конкурента Rolls-Royce Phantom

Флагманский седан Mulsanne был снят с производства из-за низкого спроса

© Bentley
Сергей Ильин
Генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк рассказал о причинах прекращения производства модели Mulsanne. На роскошный седан, конкурирующий с Rolls-Royce Phantom, резко снизился спрос, поэтому продолжение выпуска флагмана оказалось нерентабельным. После отставки Mulsanne единственным трёхобъёмником Bentley остался Flying Spur.

Босс Bentley посетовал на то, что ежегодные продажи Mulsanne упали до 500 единиц в год, тогда как во времена Arnage компания ежегодно продавала 1200 больших седанов. За двадцать лет количество богатых людей в мире выросло в три раза, но клиенты предпочитают кроссоверы, и эта тенденция применима ко всем сегментам.

Холлмарк подчеркнул, что хотя «большие седаны были основой Bentley более 100 лет», а Mulsanne был более популярен, чем Rolls-Royce Phantom, объемы сократились настолько, что продолжать производство оказалось экономически нецелесообразно. Вопрос о преемнике Mulsanne даже не стоит на повестке дня, так как разработка модели нового поколения никогда себя не окупит.

Спецверсия Bentley Mulsanne W.O. Edition от Mulliner

Прекращение производства Mulsanne ознаменовало закат легендарного двигателя-долгожителя Bentley V8, который был разработан в конце 1950-х. Теперь на моделях британской фирмы используются более эффективные турбомоторы, созданные под крылом Volkswagen — шестилитровый W12 и четырёхлитровый V8.

Руководитель Bentley признал, что новый Flying Spur не сможет полностью заменить Mulsanne, но назвал «шпору» «наиболее совершенным автомобилем, который когда-либо выпускала компания».

Источник: TopGear