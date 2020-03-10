В Bentley объяснили отставку конкурента Rolls-Royce Phantom

Босс Bentley посетовал на то, что ежегодные продажи Mulsanne упали до 500 единиц в год, тогда как во времена Arnage компания ежегодно продавала 1200 больших седанов. За двадцать лет количество богатых людей в мире выросло в три раза, но клиенты предпочитают кроссоверы, и эта тенденция применима ко всем сегментам.

Холлмарк подчеркнул, что хотя «большие седаны были основой Bentley более 100 лет», а Mulsanne был более популярен, чем Rolls-Royce Phantom, объемы сократились настолько, что продолжать производство оказалось экономически нецелесообразно. Вопрос о преемнике Mulsanne даже не стоит на повестке дня, так как разработка модели нового поколения никогда себя не окупит.