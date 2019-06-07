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10:50

Bentley подготовила купе Continental GT для рекорда к столетию марки

Двухдверка попытается улучшить прежнее достижение для серийных автомобилей

Британская марка Bentley представила специальную версию купе Continental GT, которая поборется за звание самого быстрого серийного автомобиля Пайкс-Пика. Двухдверку выкрасили в зеленовато-лимонный оттенок Radium и нанесли на кузов графику в виде горы со схематическим изображением трассы.
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Попытка установить новый рекорд скоростного подъема на гору состоится 30 июня. В качестве гоночного автомобиля выбрали купе Continental GT c двигателем 6.0 W12, а активе которого — 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом» он разгоняет машину до первой «сотни» за 3,7 секунды. Максимальная скорость Continental GT — 333 километра в час.

Купе под номером 100, который символизирует юбилей компании, прошло интенсивные тесты и подготовлено к резкому перепаду высот и кислородному голоданию. В салоне купе установлена бортовая система подачи кислородно-воздушной смеси напрямую в шлем пилота — рекордсмена предыдущего года Риса Миллена.

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В 2018 году Миллен за рулем Bentley Bentaya установил рекорд Пайкс-Пика для серийных кроссоверов. Он проехал трассу за 10 минут 49,9 секунды, что почти на две минуты быстрее предыдущего достижения 510-сильного Range Rover Sport.

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