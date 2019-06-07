Bentley подготовила купе Continental GT для рекорда к столетию марки

Попытка установить новый рекорд скоростного подъема на гору состоится 30 июня. В качестве гоночного автомобиля выбрали купе Continental GT c двигателем 6.0 W12, а активе которого — 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом» он разгоняет машину до первой «сотни» за 3,7 секунды. Максимальная скорость Continental GT — 333 километра в час.