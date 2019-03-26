Компания Bentley задумала установить новый рекорд «Пайкс Пика»

30 июня этого года Bentley попытается установить новый рекорд «Пайкс Пика» для серийных машин. К заезду компания подготовит новый Continental GT с твин-турбо двигателем W12, который выдает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом он разгоняет двухдверку до «сотни» за 3,7 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 333 километра в час.
В прошлом году Рис Миллен на Bentley Bentayga поставил рекорд гонки «Пайкс Пик» среди кроссоверов. Он преодолел почти 20-километровую горную трассу за 10 минут 49,9 секунды, почти на две минуты улучшив результат Пола Далленбаха на Range Rover Sport.
В честь рекорда Bentley выпустила спецверсию Bentayga под названием Pikes Peak. Кроссовер предлагается в черном цвете Deep Beluga Black или ярко-зеленом Radium. Все хромированные детали на нем заменены чернеными, 22-дюймовые колеса — двухцветные, а на передних крыльях красуются логотипы Pikes Peak.