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16:15

Компания Bentley задумала установить новый рекорд «Пайкс Пика»

Компания вернется на гонку с купе Continental GT

Компания Bentley вернется на гору Пайкс Пик, чтобы установить новый рекорд для дорожных автомобилей. За рулем купе Continental GT поедет двухкратный победитель гонки Рис Миллен.
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30 июня этого года Bentley попытается установить новый рекорд «Пайкс Пика» для серийных машин. К заезду компания подготовит новый Continental GT с твин-турбо двигателем W12, который выдает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом он разгоняет двухдверку до «сотни» за 3,7 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 333 километра в час.

Bentley Bentayga на трассе «Пайкс Пик».

В прошлом году Рис Миллен на Bentley Bentayga поставил рекорд гонки «Пайкс Пик» среди кроссоверов. Он преодолел почти 20-километровую горную трассу за 10 минут 49,9 секунды, почти на две минуты улучшив результат Пола Далленбаха на Range Rover Sport.

В честь рекорда Bentley выпустила спецверсию Bentayga под названием Pikes Peak. Кроссовер предлагается в черном цвете Deep Beluga Black или ярко-зеленом Radium. Все хромированные детали на нем заменены чернеными, 22-дюймовые колеса — двухцветные, а на передних крыльях красуются логотипы Pikes Peak.

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