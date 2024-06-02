Bentley сделала матовую краску для своих моделей

На сегодняшний день Bentley предлагает 15 матовых цветов. Краска наносится вручную — автомобиль вручную шлифуют, очищают, обрабатывают поверхность, затем очищают от пыли и снова моют, а затем вручную в два этапа наносят прозрачный лак для достижения идеального и равномерного сатинового покрытия. В будущем все матовые краски будут наноситься на автомобили Bentley в новом современном покрасочном цехе, строительство которого должно быть завершено в 2025 году.