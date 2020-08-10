Bentley выпустила игрушечное купе по цене настоящего Sandero

Утверждается, что игрушечная копия Bentley состоит из более чем 1000 деталей, сборка происходит вручную специалистами из Крю, причём на создание каждой модельки уходит около 300 часов. Будут ли у масштабной модели Continental GT открываться двери и капот, а также зажигаться фары — не сообщается.

Для желающих приобрести оригинальный игрушечный Bentley предусмотрены и более компактные модельки в формате 1:43 и 1:64. Заказавая такие купе, можно выбрать только цвет кузова, хромированную или чёрную отделку интерьера. Цены гораздо доступнее: Continental GT в масштабе 1:43 обойдётся в 85 фунтов стерлингов (8200 рублей), а самую маленькую и дешёвую модельку 1:64 можно купить за 12 фунтов стерлингов (1150 рублей).