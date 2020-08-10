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Bentley выпустила игрушечное купе по цене настоящего Sandero

Bentley начала продажи фирменных масштабных моделек Continental GT

© Bentley
Сергей Ильин
Компания Bentley выпустила линейку игрушечных купе Continental GT в масштабах 1:8, 1:43 и 1:64. Самую крупную модельку, которую специалисты Bentley вручную собирают 300 часов, оценили в 6995 фунтов стерлингов (673 тысячи рублей) — за эти деньги в Великобритании можно приобрести настоящий хэтчбек Dacia Sandero.

Модель Bentley Continental GT в масштабе 1:8 довольно габаритная: длина игрушки достигает 78 сантиметров, ширина — 40 сантиметров, высота — 24 сантиметров. Заказчик вправе обговаривать не только цвет кузова, но и выбрать расположение руля, а также персонализировать отделку интерьера и экстерьера, почти как в настоящем конфигураторе Bentley.

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Утверждается, что игрушечная копия Bentley состоит из более чем 1000 деталей, сборка происходит вручную специалистами из Крю, причём на создание каждой модельки уходит около 300 часов. Будут ли у масштабной модели Continental GT открываться двери и капот, а также зажигаться фары — не сообщается.

Для желающих приобрести оригинальный игрушечный Bentley предусмотрены и более компактные модельки в формате 1:43 и 1:64. Заказавая такие купе, можно выбрать только цвет кузова, хромированную или чёрную отделку интерьера. Цены гораздо доступнее: Continental GT в масштабе 1:43 обойдётся в 85 фунтов стерлингов (8200 рублей), а самую маленькую и дешёвую модельку 1:64 можно купить за 12 фунтов стерлингов (1150 рублей).

В конце мая о выпуске игрушек объявила фирма Rolls-Royce. Кроссовер Cullinan продаётся только в масштабе 1:8, удивляет степенью детализированности, разнообразием вариантов отделки салона и кузова, а также ценой — моделька может стоить до 27 тысяч долларов (1,99 миллиона рублей)!