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17:08

Bentley сделала «ковбойскую» Bentayga

Спецверсия люксового кроссовера получила название Stetson Edition

© Bentley
Компания Bentley начала продажи «ковбойской» версии Bentayga. Вседорожник в исполнении Stetson Edition будет продаваться только в автосалоне марки в Далласе (штат Техас, США) — самом сердце бывшего Дикого Запада. От обычной Bentayga спецверсию отличают особые варианты цвета кузова в стиле культовых ковбойских шляп фирмы Stetson и особенности интерьера.

Доработкой эксклюзивной Bentayga занималось придворное ателье Mulliner, специализирующееся на индивидуальных заказах. Узнать Bentayga Stetson Edition можно по фирменным логотипам на порогах, сиденьях и задних крыльях, двухцветному рулю, а также изысканным материалам отделки — салон украшен деталями из верблюжьей шкуры и вставками из жжёного дуба. Особый штрих — нарочито грубая прострочка сидений, напоминающая о ковбойских ботинках.

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Американские дилеры Bentley назвали новую версию Bentayga с «суровой роскошью» и поддержали стремление компании выпускать для рынка США модификации, воспевающие американскую историю.

Компания Stetson — крупнейший мировой производитель шляп, выпускающий головные уборы с 1865 года. Слово «Стетсон» в США стало нарицательным: часто все фетровые ковбойские шляпы называют стетсоновскими.

Пока в техасском салоне Bentley выставлен на продажу один вседорожник Bentayga Stetson Edition по цене в 246 578 долларов (около 15,9 миллиона рублей по текущему курсу). Ещё два «ковбойских» автомобиля прибудут к дилеру до конца года.