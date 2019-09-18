Bentley сделала «ковбойскую» Bentayga

Пока в техасском салоне Bentley выставлен на продажу один вседорожник Bentayga Stetson Edition по цене в 246 578 долларов (около 15,9 миллиона рублей по текущему курсу). Ещё два «ковбойских» автомобиля прибудут к дилеру до конца года.