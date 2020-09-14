Bentley не стремится увеличивать ежегодные продажи, и вот почему

В беседе с британским журналом Autocar босс Bentley Эдриан Холлмарк подчеркнул, что ежегодный выпуск примерно 10 тысяч машин на протяжении 13 лет — осознанная стратегия бренда, а рост продаж на пять процентов в 2019 году в сравнении с 2018-м — не более чем случайность.

«Мы не стремимся выпускать 15 000 или даже 13 000 автомобилей в год. Увеличения прибыли можно добиться не путём увеличения тиража, а наращивая маржинальность каждой продаваемой машины,» — заявил Холлмарк. Выгоднее всего для автопроизводителя продавать укомплектованные модификации с максимальным числом опций.